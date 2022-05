Ein fünfjähriger Junge hat am Sonntagvormittag am Mannheimer Hauptbahnhof für Aufregung gesorgt. Mehrere Zeugen beobachteten das Kind und alarmierten die Polizei. Offenbar war der Fünfjährige kurz davor, in einen der Züge einzusteigen. Manche wollen sogar gesehen haben, dass er sich in den Gleisen aufgehalten hat. Von den Eltern fehlte jede Spur. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Jungen schließlich in ihre Obhut. Nach einer kurzen Rücksprache mit den Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim war klar, dass bereits nach dem Ausreißer gesucht wurde. Eine Streife der Landespolizei brachte den Vater zum Hauptbahnhof, der seinen Jungen glücklich und erleichtert wieder in die Arme schließen konnte.