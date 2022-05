Eine 25-Jährige und eine 15-Jährige sind am Mittwochabend am Rhein in Mannheim-Neckarau von einem Exhibitionisten belästigt worden. Laut Polizei entkleidete sich der Mann komplett und legte sich unterhalb eines Restaurants nur wenige Meter entfernt von der 25-Jährigen auf eine Wiese. Nachdem die Frau aufstand, soll der Exhibitionist an seinem Penis herumgespielt haben. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, flüchtete er in Richtung Strandbad. Die Polizei sucht nun einen Mann, der so beschrieben wird: 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, sonnengebräunte Haut, wenige Haare, weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose, braun-grüne Baseballkappe. Hinweise: Telefon 0621 1744444.