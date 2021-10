Ein Exhibitionist hat am Sonntagnachmittag in den „Lauerschen Gärten“ im Mannheimer Quadrat M6 sein Unwesen getrieben. Zwei jungen Frauen fiel der Mann laut Polizei dabei auf, als er an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte und den Blickkontakt zu ihnen suchte. Sie verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hatte sich der Unbekannte jedoch bereits mit seinem Fahrrad entfernt. Der Unbekannte wurde so beschrieben: 45 bis 55 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, graue Haare, rötliche Haut. Er soll eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke und ein helles Oberteil getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen.