An den Ausschreitungen auf den Mannheimer Planken am Wochenende waren auch Jugendliche aus Ludwigshafen beteiligt. Die Behörden auf beiden Seiten des Rheins ermitteln nun gemeinsam.

Am Freitag- und Samstagabend hatten sich große Gruppen Heranwachsender in der Fußgängerzone versammelt und Polizisten attackiert. Am Samstag sollen es 250 junge Leute gewesen sein, die zunächst gegen das Corona-Kontaktverbot verstoßen haben, indem sie dicht beieinander standen. Als Beamte diese aus einem Streifenwagen heraus aufforderten, auseinanderzugehen, eskalierte die Situation. Es flogen Böller, später soll mit einer Schreckschusspistole gefeuert worden sein. Zwei Polizisten erlitten offenbar Knalltraumata.

Bereits am Freitagabend war es an derselben Stelle zur Konfrontation zwischen Jugendlichen und Polizei gekommen. Zwei Beamtinnen und zwei städtische Mitarbeiter seien leicht verletzt worden. Insgesamt sechs junge Leute wurden festgenommen.

Soziale Medien im Blickpunkt

Wie erste Ermittlungen ergeben haben, waren an den Vorfällen auch Heranwachsende aus Ludwigshafen beteiligt. Deswegen sind mit den Ausschreitungen nun Mitarbeiter beider Polizeipräsidien befasst. Das Mannheimer „Haus des Jugendrechts“ leitet die Ermittlungsgruppe „Plankenkopf“. Datenanalysten für Recherchen in den Sozialen Medien von der anderen Rheinseite unterstützen ihre Mannheimer Kollegen.

Zeugenhinweise sollen bereits vielversprechende Informationen darüber geliefert haben, wer die Schüsse mit der Schreckschusspistole abgab. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen und insbesondere auf ungekürztes Material von Filmen, die in den Sozialen Medien kursieren.