Erneut wird es in Mannheim eine nächtliche Ausgangssperre geben. Am Freitag um Mitternacht soll sie in Kraft treten. Sie gilt laut Stadt zwischen 21 und 5 Uhr. Die Einschränkung ist bis 11. April vorgesehen. Die Stadt hat darüber hinaus die Maskenpflicht an Grundschulen und für Kita-Personal eingeführt, die Kindertagesstätten auf Notbetreuung reduziert und die Maskenpflicht im Öffentlichen Raum ausgeweitet. Hinzu kommt die Ausweitung von Schnelltests unter anderem an Schulen und Kitas.