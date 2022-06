Die „Letzte Generation“ sorgt weiter für massive Störungen im Berufsverkehr der Region. Am Montag haben sie sich an einer stark frequentierten Stelle in Mannheim auf die Fahrbahn geklebt.

Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montagmorgen in Mannheim erneut eine viel befahrene Straße blockiert. Fünf Aktivisten haben sich laut Polizei um 8 Uhr am Fußgängerübergang Friedensplatz/Museumsstraße nahe des Technoseums auf die Straße geklebt. Auf der B37 bildeten sich Staus von drei Kilometern Länge. In den vergangenen Wochen haben sich Mitglieder der Gruppe deutschlandweit immer wieder auf Fahrbahnen geklebt. Sie wollen mit ihren Aktionen auf den Klimawandel und Öl-Bohrungen in der Nordsee aufmerksam machen. Sie fordern nach eigenen Angaben einen sofortigen massiven Ausbau erneuerbarer Energien.

Der 46-jährige Daniel Cox ist einer der Aktivisten, die bei der Aktion in Mannheim dabei waren. „Wir haben keine Zeit mehr. Die Regierungen bewegen sich in Zeitlupe, während die Klimakrise immer mehr Fahrt aufnimmt. Das wird nicht gut ausgehen. Demonstrationen, Unterschriftenlisten, Flugblätter verteilen – all das bringt leider nicht die Wende. Deshalb nehme ich an dieser Blockade teil. Ich habe Angst um die Zukunft meiner drei Kinder“, meint er.

Ein 20-Jähriger ist verzweifelt

An der Straßenblockade beteiligt hat sich auch der 20 Jahre alte Student Luca Thomas. Er blickt nach eigenen Worten „verzweifelt in die Zukunft“. Er sieht eine „Zerstörung unser Lebensgrundlagen“, der er sich entgegenstellen will. Aktivist Raúl Semmler (38) befürchtet, dass die Menschen die Erde auf Dauer nicht mehr bewohnen können. Die Aktivisten wurden von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mitglieder der Gruppe den morgendlichen Verkehrsfluss in Mannheim und Heidelberg stark behindern. An unterschiedlichen Stellen bildeten sich jeweils kilometerlange Staus. Polizisten und Rettungskräfte mussten die Männer und Frauen immer wieder vom Asphalt lösen.