Etwa 200 Menschen haben sich am Montagabend gegen 19 Uhr am Mannheimer Wasserturm eingefunden, um ihren Unmut über die Corona-Politik und eine drohende Impfpflicht zu äußern. Sie zogen laut Polizei Richtung Paradeplatz. „Die Grundstimmung ist aggressiver als vor einer Woche“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der RHEINPFALZ. Es sei lauter und gebe mehr Sprechchöre. „Die Lage ist etwas unübersichtlich.“ Gewaltsame Übergriffe habe es zunächst nicht gegeben. Die Polizei wendet sich immer wieder mit Lautsprecherdurchsagen an die Menschen und erklärt, dass es sich um eine nicht genehmigte Veranstaltung handelt. Daraufhin skandieren die Teilnehmer „Friede, Freiheit, keine Diktatur“. Auf den Planken wurde der Zug zunächst von der Polizei gestoppt. Vor einer Woche waren mehrere Tausend Menschen in Mannheim auf der Straße.