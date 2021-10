Der 31-Jährige, der am 19. Oktober eine Frau in Mannheim getötet haben soll, steht im dringenden Verdacht, einen Tag vorher eine 28-Jährige im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim brutal überfallen und ausgeraubt zu haben. Eine DNA-Spur am Rucksack der Frau, der in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, brachte die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen. Zudem fanden sich bei dem Mann laut Staatsanwaltschaft und Polizei Teile des Raubguts. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird dabei geprüft, ob der 31-Jährige für weitere noch ungeklärte und gleich gelagerte Straftaten in Frage kommt.