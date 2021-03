Nach monatelangen verdeckten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei sind am Mittwoch vier Personen verhaftet worden. Zwei Männern – 28 und 41 Jahre alt – wird zur Last gelegt, eine Sachbearbeiterin der Stadt Mannheim bestochen zu haben. Die Frau soll Geld und weitere materielle Zuwendungen erhalten haben. Außerdem sollen kostenlose Reisen und ein hochwertiges Motorrad in Aussicht gestellt worden sein. Die Sachbearbeiterin soll den beiden Tatverdächtigen als Gegenleistung unrechtmäßig eine Baugenehmigung erteilt sowie für die Planung von weiteren Projekten nicht öffentlich zugängliche Informationen aus dem Rathaus mitgeteilt haben, teilen die Strafverfolgungsbehörden mit. Zudem soll sich im Verlaufe der Ermittlungen ein Verdacht gegen eine 40 Jahre alte Frau ergeben haben, die mit Betäubungsmitteln gehandelt haben soll. Insgesamt wurden 44 Objekte durchsucht. Am Einsatz waren rund 250 Beamte beteiligt.