Der Name Carl Benz ist untrennbar mit Mannheim verbunden. Ein nachgebautes Exponat des ersten Automobils soll ab November in einer Ausstellung des Stadtarchivs zu bewundern sein. Die spannende Geschichte des Pioniers wird auf diese Weise noch einmal lebendig.

Eine Erfindung kehrt zurück in ihre Geburtsstadt. Im Januar 1886 tüftelte Carl Benz in seiner kleinen Werkstatt im Quadrat T 6 an einer revolutionären Idee – und erbaute das erste Automobil