Das Mannheimer Energieunternehmen MVV warnt seine Kunden vor betrügerischen Anrufen. „Die Anrufer geben vor, entweder im Auftrag von MVV oder einer neutralen Stelle, zum Beispiel einer sogenannten ,Energiezentrale Berlin’, zu handeln“, teilt das Unternehmen mit. In der Regel werde zunächst ein Gespräch über steigende Energiepreise geführt, dann würden persönliche Daten wie etwa die Zählernummer abgefragt sowie Strom- und Gastarife angeboten, die nicht von MVV kommen. Das Unternehmen mahnt deshalb zur Vorsicht und betont, dass Preisanpassungen oder neue Tarife den Kunden ausschließlich schriftlich mitgeteilt würden. Außerdem rät die MVV, keine sensiblen persönlichen Daten an Unbekannte weiterzugeben. Im Zweifelsfall könnten sich Kunden unter Telefon 0621 3770 5555 (Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr) an die MVV Service-Hotline wenden.