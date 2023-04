Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als das Unternehmen die Pläne für ein neues Outlet entwickelte, stellten sich die Verantwortlichen die Eröffnung sicherlich etwas anders vor. Doch jetzt ist es so, wie es ist. Der prominente Neuzugang für die Mannheimer Innenstadt hat am Montag die ersten Kunden begrüßt.

Geplant war eine Eröffnung schon lange, dann kam Corona dazwischen, doch nun ist es so weit: Der Schuh- und Modehändler Zalando hat am Montag ein Outlet in der Mannheimer Kunststraße