Die Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen steht kurz vor dem Start: Am Montag, 8. Februar, beginnen die ersten Arbeiten. Damit sollen laut Stadtverwaltung neben der Haupteinkaufsstraße auch andere Einkaufsbereiche der Quadrate „ein modernes, ganzheitlich und ansprechendes Erscheinungsbild“ erhalten. Das Investitionsvolumen hierfür liegt bei rund 8,25 Millionen Euro. Wichtige Elemente der Neugestaltung sind hochwertig gewählte Beläge und Ausstattungselemente, wie Pflanzkübel, Fahrradbügel oder auch Lampen. „Durch die Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen schaffen wir in der Mannheimer Innenstadt attraktive Aufenthalts- und Flanierflächen, die dem Handel und der Gastronomie gleichermaßen zu Gute kommen“, wird Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) zitiert.

Los geht es in P2/P3 und P3/P4

Innerhalb von dreieinhalb Jahren sollen elf Seitenstraßen neugestaltet werden. Los geht es am Montag in den beiden Seitenstraßen P2/P3 und P3/P4. Dort werden zunächst die Fernwärmeleitungen umverlegt. „Die Bauarbeiten werden jeweils einseitig durchgeführt, damit die Straßen für den Lieferverkehr befahrbar bleiben und Kunden und Anwohner jederzeit Geschäfte, Gastro-Betriebe und ihre Wohnungen erreichen können“, betont Stefan Fels, Projektleiter bei MVV Netze. Damit die Beeinträchtigungen so gering wie möglich bleiben, wird zudem in maximal drei Seitenstraßen gleichzeitig gearbeitet. Wegen der Corona-Pandemie werden 2021 lediglich zwei Seitenstraßen gleichzeitig neugestaltet.