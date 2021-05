Es sind keine einfachen Zeiten für den stationären Handel. Da mögen die Nachrichten, die Mannheim aus Köln erreichten, zumindest ein bisschen trösten. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IFH stellte der Innenstadt nach einer Passantenbefragung nahezu durchgehend Bestnoten aus. Baustellen aber bleiben.

Auf den ersten Blick ist es tatsächlich ein Musterzeugnis, das IFH-Sprecher Nicolaus Sondermann der Mannheimer Innenstadt nach der Auswertung von 1000 Passanten ausstellt. Demnach ist Mannheim ein „Ort zum Bummeln und Shoppen“ – wie knapp 92 Prozent der Befragten angaben. Und ein „Ort zum Wohlfühlen und Leute treffen“ (81 Prozent) und „ein Ort zum Ausgehen“ (85,6 Prozent). Mit allen Werten liege Mannheim deutlich über dem Durchschnitt oder sogar an der Spitze von 13 Städten vergleichbarer Größe im Bundesgebiet. In Sachen Auswahl der Geschäfte spiele Mannheim sogar in einer Liga mit deutlich größeren Kommunen. „Das sind alles Kriterien, die eine attraktive Innenstadt ausmachen“, lobt Sodermann und verweist auf die Schulnote 2,4, die Mannheim erreicht habe. Die City konnte damit das Ergebnis von 2018 (2,3) nahezu bestätigen. Unter den Orten vergleichbarer Größe, also zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern, liegt Mannheim an der Spitze.

Entsprechend nahm Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU) die Werte zur Kenntnis: „Ich freue mich, dass die Befragten sich erinnern, was hier sonst geboten wird und was hoffentlich bald auch wieder möglich ist.“ Er wusste aber auch, dass die Befragung, die im September 2020 genau die Phase zwischen den beiden erzwungenen Lockdowns erwischt hatte, auch die Schwachstellen ausleuchtete. „Wir dürfen uns in der aktuellen Situation nicht zu sehr an den Onlinehandel gewöhnen, sondern wir müssen den Handel vor Ort stärken und – sobald es wieder möglich ist – lokal einkaufen.“

Perspektive gefordert

Als Unternehmer und Präsident der IHK Rhein-Neckar freute sich Manfred Schnabel zwar ebenfalls über das Ergebnis, er verwies jedoch auf die offenen Baustellen. So wurde während der Befragung der Branchenmix in der Mannheimer Innenstadt gelobt.

„Es ist jetzt die Frage, ob dieser Branchenmix auch so bestehen bleibt.“ Ziel müsse es sein, möglichst allen Unternehmen ein Überleben zu sichern. „Dafür brauchen wir dringend eine verbindliche, zeitliche Perspektive für die Wiedereröffnung.“

In einem anderen Bereich sieht Swen Rubel als Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden hingegen die Kommune gefordert. So ergab die Umfrage, die an einem Donnerstag und einem Samstag durchgeführt worden ist, dass jeweils ein Großteil der Besucher von außerhalb in die Quadrate kommt. „Man könnte fast von einer Magnetwirkung sprechen“, sagt Sondermann. Die 55 Prozent auswärtigen Gäste, die samstags gezählt wurden, stellen einen Spitzenwert dar. „Wenn diese Gäste ausbleiben, stirbt die Innenstadt“, betont Rubel. Er erhofft sich deshalb ein Signal, „dass diese Besucher auch in Zukunft bequem und sicher in die Stadt und auch wieder nach Hause kommen.“ Die angekündigte Durchfahrtssperre könne dieses Signal nicht sein.

Auswärtige Besucher wichtig

Immerhin: Fast 45 Prozent der Besucher kommen schon heute mit dem ÖPNV in die Quadrate. Das sind zwar weniger als bei der letzten Befragung 2018 (50 Prozent), aber noch immer deutlich mehr als der Durchschnitt in der Vergleichsgröße. Der Rückgang könne Corona bedingt sein, vermutet der Fachmann. „Aber gerade samstags steigt der Anteil motorisierter Besucher“, so Sondermann und sieht einen Zusammenhang mit dem größeren Anteil auswärtiger Besucher. Und er weiß auch, dass sich ein Großteil der Besucher vorab über das Angebot informiert. „Gerade ein jüngeres Publikum macht das über das Internet.“ Aber auch der Anteil der Information über Prospekte und die lokalen Printmedien sei hoch. Zur Konkurrenz durch den Onlinehandel sagt Sondermann: „Der ist in den vergangenen Jahren immer mehr gestiegen, aber im vergangenen Jahr war der Anstieg überproportional.“