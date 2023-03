Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Hendrik Meier im Sommer 2018 in Mannheim als Deutschlands erster Nachtbürgermeister gestartet ist, gab es noch ein Nachtleben. Nun ist eine ganze Branche in große Bedrängnis geraten. Der 29-Jährige, der als Nachtbürgermeister zwischen Clubs und Anwohnern vermittelt und in Corona-Zeiten die Interessen der Clubbetreiber vertritt , erzählt von einer angespannten Situation.

Herr Meier, gehen im Mannheimer Nachtleben die Lichter aus?

Ganz klar, die Situation ist angespannt. Die Clubbetreiber fordern eine Perspektive. Die Frage ist ja, unter welchen