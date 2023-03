Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Es wäre eine Premiere in der Erzdiözese Freiburg: Eine stark sanierungsbedürftige Kirche in der Schwetzingerstadt in Mannheim soll verschwinden. Doch es regt sich Widerstand gegen diese Pläne.

Als 1930 in der Schwetzingerstadt die katholische Kirche St. Peter eingeweiht wurde, galt sie als Mannheims modernstes Gotteshaus und fand als Symbol für architektonischen Mut im Kirchenbau