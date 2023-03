Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Mannheim will das Radfahren attraktiver machen. Seit einigen Jahren werden Lücken im Netz nach und nach geschlossen. Eine sensible Stelle des Rings um die Quadrate, die für den Verkehr nach Ludwigshafen von großer Bedeutung ist, will die Stadt ausschließlich für Radfahrer reservieren.

Die Förderung des Radverkehrs hat sich die Stadt Mannheim seit 2010 zum Ziel gesetzt. Ein wichtiger Schritt ist dabei, Lücken im vorhandenen Radwegenetz zu schließen. In