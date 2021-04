Mannheim hat Tatsachen geschaffen. Mit einer festinstallierten Schranke in der Fressgasse auf Höhe der Quadrate P1 und Q1 wurde aus der „temporären Sperrung“ der Straße eine dauerhafte Einrichtung. Geschlossen ist die Schranke am Wochenende bis Montag um 6 Uhr. Es ist eine Maßnahme zur Verdrängung der Poserszene, die von den Anwohnern ganz offensichtlich begrüßt wird.

Zwei Menschen schauen aus dem Wohnzimmerfenster. Ein Mann mit Hund bleibt kurz stehen. Ein Ehepaar ist extra ein paar Quadrate weit gelaufen, um zuzusehen, wie der Mitarbeiter der Firma Heck Verkehrstechnik aus Frankenthal im Auftrag der Stadt die Durchfahrt sperrt. „Ich finde das gut“, sagt der Mann mit Hund, auch wenn es selbst für die Anwohner kein direktes Durchkommen mehr gibt und außer dem Schließdienst und natürlich den Rettungsdiensten niemand einen Schlüssel hat. Es fehlt wohl nicht viel, und die direkten Anwohner würden von ihren Fenstern aus Applaus spenden. „Die haben mich auch schon darauf hingewiesen, wenn ich eine Minute zu früh oder zu spät war“, sagt lachend der „Schlüsselmeister“, der namentlich nicht genannt werden möchte und sich ansonsten auf die Uhr auf dem Mobiltelefon verlässt.

Kaum Publikum am Samstagabend

Er selbst lebt in der Neckarstadt und war zu Beginn der Maßnahme noch nicht von ihrem Sinn überzeugt. „Aber dann habe ich mal gesehen, wie die Poser hier durchbrettern.“ Motorradfahrer auf dem Hinterreifen würden sich genauso produzieren wie junge Männer in hochmotorisierten Autos, „bei denen ich mich frage, wie die sich solche Autos überhaupt leisten können“. Am Samstag ist es still. Ein BMW X5 mit Heidelberger Kennzeichen passiert die Schranke kurz vor 21 Uhr, bremst ein wenig provokativ ab und blickt auf die Uhr, ehe er grinsend weiterfährt. Viel „Publikum“ hat der Fahrer kurz vor Inkrafttreten der Ausgangssperre nicht.

„Sinnvolles und notwendiges Mittel“

Seine Nachfolger müssen vor dem rotweißen Balken hingegen abbiegen. In Richtung Herschelplatz, Abendakademie und Ring führt die schnurgerade und deutlich engere Straße, auf der der „Poser- und Partyszene“ der Spaß genommen werden soll. „Wir möchten die Lebensqualität der Anwohner und deren Sicherheitsgefühl erhöhen“, hatte Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) die Einführung der temporären Sperrung vor einem Monat begründet. Eine Maßnahme, die nun verstetigt worden ist, weil sie sich nach Spechts Erkenntnissen als „sinnvolles und notwendiges Mittel“ erwiesen hat.

Nicht ganz konsequent

Ganz sicher sind sich da weder die Anwohner noch der Mitarbeiter des Schließdienstes. Sie verweisen auf den geöffneten Spalt für den Radweg, durch den breite Motorräder und durchaus auch Kleinwagen passen. „Und sie fahren dann hier eben nicht geradeaus und biegen vorne wieder in Richtung Kunststraße ab, sondern fahren die große Runde über den Ring wieder zur Kunststraße“, so die gemeinsame Erkenntnis. Auch die Polizei, welche die Absperrung lediglich – laut einer Information aus dem Präsidium – „im üblichen Rahmen“ kontrolliere, muss nun einen größeren Rahmen abdecken, befürchten die Bewohner. Von der Wirksamkeit sind sie noch nicht vollends überzeugt, auch wenn das Ehepaar aus den E-Quadraten einräumt, „dass es bei uns schon deutlich ruhiger geworden ist“.