Bei einer Schlägerei am Alten Messplatz in Mannheim ist am späten Donnerstagsabend eine Person von Jugendlichen schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Tatbeteiligten flüchteten.