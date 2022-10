Unbekannte sind am Dienstag, 11. Oktober, zwischen 8.30 und 20.15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neckarstraße eingebrochen. Laut Polizei entwendeten sie einen Tresor, in dem sich diverse Schmuckstücke sowie Dokumente befanden. Mitsamt dieser Dokumente ist der Tresor den Beamten zufolge dann am nächsten Tag, Mittwoch, 12. Oktober, zusammen mit einer schwarzen Mülltonne des betroffenen Mehrfamilienhauses im Feldgebiet (westlich der Spessartstraße) aufgefunden werden. Der von den Dieben entwendete Goldschmuck, der einen Wert in Höhe eines vierstelligen Betrags hatte und sich im Tresor befand, ist jedoch verschwunden. Die Täter müssen „mit der besagten Mülltonne entlang der Neckarstraße und anschließend entlang der Spessartstraße zu dem Feldgebiet gelaufen sein, teilt die Polizei mit und sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 174 4444.