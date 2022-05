Ein Unbekannter versuchte am Freitagmorgen gegen 6 Uhr, in die Räume eines Kiosks im Mannheimer Stadtteil Rheinau einzubrechen. Der Mann wurde laut Polizei jedoch von einem zufällig vorbeilaufenden Passanten gestört. Daraufhin ergriff er die Flucht. Das Werkzeug habe der Einbrecher am Tatort zurückgelassen, hieß es weiter. Beamte nahmen es an sich, um die Spuren zu sichern. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro. Der Einbrecher wird so beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, grauer Pullover mit Kapuze, kurze blaue Jeanshose.