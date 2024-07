Mit roher Gewalt sind Einbrecher am Samstag in der Mannheimer Wallstadt vorgegangen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 10 und 11.30 Uhr mit massiver Gewalt Zugang zu einem Wohnanwesen im Weikersheimer Ring.

Neben Gemälden erbeuteten die Einbrecher unter anderem Schmuck und Uhren von erheblichem Wert, so die Polizei. Darüber hinaus wurde ein sehr schwerer Tresor von der Täterschaft abtransportiert. Die genaue Schadenshöhe stehe derzeit noch nicht fest.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter Telefon 0621 1744444 melden.