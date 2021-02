Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in zwei Firmen auf der Friesenheimer Insel in Mannheim eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie bei der ersten Firma Starkstromkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Laut Polizei hatten die Männer zunächst mit Hilfe eines Gabelstaplers mehrere Stapel-Paletten aus Stahl beiseite geschafft, die vor dem Rolltor standen. Anschließend sollen sie mit dem Gabelstapler das Rolltor aus den Angeln gehoben und zur Seite geschoben haben. In der anderen Firma sind mehrere Baumaschinen und Zubehör verschwunden. Bei dem Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro handelt es sich laut Polizei um eine Stichsäge, eine Bohrmaschine, einen Schlagbohrer, mehrere Winkelschleifer sowie die dazugehörigen Akkus und Ladegeräte. Die Täter entwendeten zudem noch eine gemietete Kernbohrmaschine inklusive des dazugehörigen Stativs.