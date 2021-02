Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Montagnachmittag in Mannheim-Käfertal zusammengestoßen. Eine Person wurde laut Polizei leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Waldstraße ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Straßenbahnverkehr ist unterbrochen. Über die Unfallursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.