Vier Verletzte, darunter ein Schwerverletzter, und ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Samstag in Mannheim-Käfertal. Hierbei missachtete ein 55-jähriger Autofahrer laut Polizei die Vorfahrt eines anderen Autofahrers, dessen Wagen mit drei Beifahrern besetzt war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrer trugen offenbar nur leichte Verletzungen davon. Zwei 21-jährige Beifahrer seien dagegen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Einer der Wagen musste abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Fahrzeugflüssigkeiten musste die Straße gereinigt werden.