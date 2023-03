Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Rand des Alten Messplatzes in Mannheim soll ein Museum für die deutsche Sprache entstehen. In Sonderausstellungen können beispielsweise Phänomene wie „Hatespeech“ im Internet thematisiert werden. Die Planung ist noch am Anfang.

Obwohl in sieben Staaten Europas Deutsch eine offizielle Amtssprache ist, gibt es kein Museum für die deutsche Sprache. Dieses wird nun auf dem Alten Meßplatz in Mannheim entstehen.