Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein riesiges Firmengelände ist der Stadt Mannheim in den Schoß gefallen. Die Diskussionen darüber, was dort passieren soll, haben gerade begonnen. Dennoch ist schon in dieser frühen Phase klar, was für Politik und Planer besonders wichtig ist.

Nach der endgültigen Schließung der Spiegelfabrik Saint Gobain nach 160 Jahren in Mannheim-Luzenberg ergeben sich neue Perspektiven für das 37 Hektar große Firmengelände.