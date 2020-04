Linus Vollhüter ist Magier – aus Leib und Seele. Die Corona-Krise macht auch dem 15-Jährigen zu schaffen. Doch der Mannheimer hat sich etwas Besonderes einfallen lassen.

„Ich möchte den Menschen gerade in diesen schweren Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Linus Vollhüter. Zaubern ist dabei genau sein Metier, denn der erfolgreiche Nachwuchsmagier ist unter anderem Preisträger der Deutschen Jugendmeisterschaften, zu denen der Magische Zirkel aufruft. Für die Corona-Krise hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er verschickt kurze Filmchen mit magischen Effekten an Geburtstagskinder, die in Zeiten der Kontaktbeschränkung nicht mit Freunden und Familie feiern können.

Der Anlass war zunächst einmal traurig. „Auch mir sind natürlich einige Auftritte weggebrochen“, sagt der junge Mann aus Mannheim-Wallstadt, der „ganz klassisch“ vor sechs Jahren über einen Zauberkasten zur fingerfertigen Magie kam und hier hängengeblieben ist. So sehr, dass er mittlerweile ein vollwertiges Mitglied des Magischen Zirkels als Vereinigung deutscher Zauberkünstler wurde. Das Kinderfest als Bestandteil des Mannheimer Stadtfestes ist ihm so beispielsweise als Auftrittsmöglichkeit verloren gegangen. „Da haben wir uns eben hingesetzt und uns überlegt, was wir ansonsten machen können.“

Was kommt nach der Krise?

Herausgekommen ist sein besonderes Online-Geburtstagsprogramm. „Schließlich wollten wir die Zauberei ja trotzdem zu den Menschen bringen.“ „Wir“, das sind im Fall des Zauberkünstlers unter anderem sein Tontechniker und auch ein befreundeter Fotograf, der die kurzen personalisierten Videofilme aufzeichnet. „Außerdem bin ich natürlich mit meinem Regisseur in Kontakt, der noch einmal über Texte und Nummern schaut.“ Vollhüter arbeitet bereits an seinen Auftritten nach der Krise und will erneut bei nationalen und internationalen Wettbewerben glänzen.