Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was Heiraten angeht, ruhen alle Hoffnungen auf dem Jahr 2022. Bei der Hochzeitsmesse „Trau“, die am Wochenende in der Maimarkthalle stattfand, war sowohl von Ausstellern als auch Verliebten und Verlobten zu hören, dass sie fest darauf vertrauen, dass das Jawort im kommenden Jahr wieder planbarer sein wird.

Eine Herausforderung ist der besondere Tag im Leben zweier Menschen auch für diejenigen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihn zu organisieren. So wie Heidrun Fuchs aus Kraichtal. Ihre Eventagentur