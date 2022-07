In der Mannheimer Innenstadt ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Linienbus gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, war ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter kurz nach 1 Uhr zwischen den Quadraten L 1 und L 2 entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bismarckstraße unterwegs und missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines Linienbusses. Dieser sei seinerseits auf dem Busfahrstreifen in Richtung Parkring unterwegs gewesen. Den Beamten zufolge stieß der Scooter gegen die hintere Einstiegstür des Busses, woraufhin die beiden 22 und 25 Jahre alten Männer, die sich auf dem E-Scooter befanden, auf die Fahrbahn stürzten und leicht verletzten. Nach Angaben der Polizei standen sie merklich unter Alkoholeinfluss. Entsprechende Alkoholtests ergaben Werte von über 1,1 Promille, zudem hätten auch Anzeichen für Drogenkonsum bestanden. Den Führerschein sind die beiden Herren, denen wegen verbotswidriger Benutzung eines E-Scooters zu zweit auch noch ein Bußgeld ins Haus steht, aufgrund des Vorfalls jetzt los. Am Bus entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.