Zwei Zwischenfälle hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Kontrollen von E-Scooter-Fahrern gegeben. In Heidelberg ist dabei sogar eine Polizistin verletzt worden. Ein 17-Jähriger wollte laut Polizei kurz nach Mitternacht vor den Beamten flüchten. Er fuhr den weiteren Angaben zufolge mit seinem geliehenen Elektroroller in eine Tiefgarage. Als er diese wieder verlassen wollte, war die Zufahrt durch einen Streifenwagen blockiert. Der Jugendliche soll daraufhin auf eine dort wartende Polizistin zugefahren sein und ihr einen gezielten Schlag mit dem Ellenbogen auf den Oberkörper versetzt haben. Die Frau soll sich so schwer verletzt haben, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. Der junge Mann wurde schließlich in der Bergheimer Straße festgenommen. Er war offenbar leicht alkoholisiert.

Kollision mit Polizeiauto

In Mannheim versuchte ein 35-Jähriger, mit seinem Elektroroller vor einer Kontrolle zu flüchten. Eine Polizeistreife forderte den Fahrer in der Friedrich-Ebert-Straße zum Anhalten auf. Der soll den Beamten zu verstehen gegeben haben, dass er wegen eines „wichtigen Termins“ keine Zeit für eine Kontrolle hat. Die Beamten errichteten schließlich mit dem Streifenwagen eine Straßensperre. Daraufhin kollidierte der Mann offenbar mit dem Fahrzeug. Die Polizei fand bei ihm nach eigenen Angaben geringe Mengen Amphetamin und Marihuana. Ebenso soll er unter dem Einfluss der Drogen gestanden haben.