Eine bislang unbekannte Frau ist am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr von der Straßenbahnhaltestelle Gerd-Dehof-Platz in Mannheim-Neuhermsheim auf den angrenzenden Radweg gelaufen und hat dabei laut Polizei eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Frauen zu Boden stürzten. Ein unbekannter Ersthelfer eilte sofort zur Hilfe. Noch bevor die Unfallbeteiligten ihre Personalien austauschen konnten, entfernte sich die Unfallverursacherin. Die E-Scooter-Fahrerin musste mit einer Fußverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand nicht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet die am Unfall beteiligte Fußgängerin sowie den Ersthelfer sich unter Telefon 0621/174 3310 zu melden.