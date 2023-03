Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur der Ausbau öffentlicher Ladestationen für Elektroautos nimmt in Mannheim Fahrt auf. Auch die Ladestationen selbst werden schneller. So ist der Parkplatz P 4 am Hauptbahnhof nicht nur eine weitere Anlaufstelle, sondern die beiden Ladesäulen dort sind der Startschuss für den ersten Mannheimer Schnell-Ladepark.

Ladezeiten von bis zu fünf Minuten für eine Fahrleistung von 100 Kilometern verspricht Ralf Klöpfer, Vertriebsvorstand des Betreibers MVV Energie AG. „Herkömmliche Ladesäulen