Gemeinsam mit rund 20 Partnerunternehmen lädt die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim Studieninteressierte für Mittwoch, 18. November, zum Online-Studieninformationstag über das duale Studium ein.

Interessierte können dabei ganz bequem von zu Hause zwischen 9 und 16 Uhr die DHBW erleben, sich über die Studienmöglichkeiten informieren und alles Wissenswerte rund um das duale Studium erfahren.

Wie die Duale Hochschule mitteilt, besteht ab 14 Uhr außerdem die Möglichkeit, Fragen im Live-Chat direkt an Vertreter der Partnerunternehmen zu stellen, um so den Studienplatz zu finden, der wirklich zu einem passt. Für die Teilnahme ist lediglich eine Registrierung über die Webseite www.dhbwebday.de erforderlich. Wer das macht, kann sich am 18. November jederzeit zum DHBWebDay zuschalten, egal ob mit PC, Laptop, Tablet oder Smartphone.

Das Studienangebot an den drei Standorten der DHBW umfasst mehr als 45 national und international anerkannte Bachelorstudiengänge aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und Gesundheit. Rund 2000 Unternehmen und soziale Einrichtungen kooperieren mit der DHBW Mannheim als Praxispartner.

Beim Infotag können sich Interessierte auch erläutern lassen, wie der Wechsel zwischen Theorie und Praxis funktioniert, wie man einen Studienplatz findet und wie das Studium abläuft. Außerdem stehen online etwa Vorträge auf dem Programm sowie Live-Berichte aus dem Studienalltag von Anna und Felix. Und zwischen 14 und 16 Uhr haben besteht überdies Gelegenheit, im Live-Chat Vertretern der DHBW-Partnerunternehmen persönlich ihre Fragen zum Studium, zur Bewerbung und den Praxisphasen zu stellen.

Noch Fragen?