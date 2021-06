Wegen Drogenhandels ist ein 61-Jähriger verhaftet worden. Der einschlägig vorbestrafte Mann soll seit spätestens Juni in Mannheim einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln, vorwiegend Kokain und Amphetamin, betrieben haben. Zeugen hatten laut den Behörden am frühen Montagmorgen wegen einer Geruchsbelästigung aus einer Wohnung im Stadtteil Neckarstadt-West die Polizei verständigt. Bei der Durchsuchung sollen die Polizisten 312 Gramm Amphetamin und 44 Gramm Kokaingemisch gefunden haben. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.