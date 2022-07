Binnen 48 Stunden hat das Amtsgericht einen weiteren Haftbefehl gegen einen Drogendealer erlassen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium weiter mitteilten, soll ein 25-Jähriger aus Guinea in der Innenstadt vor allem mit Marihuana Handel betrieben haben.

Der Mann war erst Anfang der Woche nach einschlägigen Vorverurteilungen aus der Haft entlassen worden sein. Drogen soll er an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft haben. Erneut dabei erwischt wurde er am Donnerstag gegen 20 Uhr in einer Bar auf. Bei einer Personenkontrolle fanden Beamte in seiner Kleidung 35 Portionen Marihuana, die insgesamt 23,3 Gramm wogen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht am Freitag einen Haftbefehl wegen Flucht-, Verdunkelungs- und Wiederholungsgefahr ausgestellt. Damit wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwoch war ein 30-Jähriger aus Gambia verhaftet worden, bei dem unter anderem 17 Gramm Marihuana und fünf Gramm Kokain sichergestellt worden waren. Bei seiner Festnahme in einem Eiscafé hatte er eine Polizeibeamtin in Zivil rabiat zu Boden gestoßen.