Innerhalb von nur 20 Minuten hat ein 26 Jahre alter Mann zwei Frauen im Mannheimer Hauptbahnhof bestohlen – in beiden Fällen haben Bilder der Überwachungskamera nach Angaben Polizei den Täter überführt. Gegen 20.10 Uhr habe der Dieb sich den Rucksack einer Frau geschnappt, die auf einer Bank im Untergeschoss saß. Den Beamten zufolge sei der junge Mann auf dem daraufhin ausgewerteten Video klar zu erkennen gewesen und kurz darauf festgenommen und auf die Wache der Bundespolizei gebracht worden. Schon kurz nachdem er wieder auf freiem Fuß war, griff er ein weiteres Mal nach fremdem Eigentum – in diesem Fall nach der Tasche einer Frau, die in der Haupthalle einen der dort platzierten Massagesessel nutzte. Abermal führten die Kamerabilder auf die Spur des 26-Jährigen. Laut Polizei hatte er außerdem Beute aus möglichen weiteren Diebstählen bei sich.