In einem Einkaufscenter mit Ladenstraße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang hat es am Freitagmittag in einem Imbiss gebrannt. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilt, breitete sich Rauch über das Lüftungssystem im Gebäude aus. Das Center sei deshalb geräumt worden. Wie viele Menschen davon betroffen waren, war am frühen Nachmittag noch unklar. Das Feuer selbst sei schnell unter Kontrolle gewesen und ist mittlerweile gelöscht. Drei Menschen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und belüftet das Gebäude.