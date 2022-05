Drei Männer im Alter von 22 und 29 Jahren stehen im dringenden Verdacht, am 8. Mai gegen 2.40 Uhr in einer Gaststätte im Mannheimer Quadrat I7 gemeinsam einen 23 Jahre alten Mann mit mindestens fünf Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Am Montagnachmittag wurden sie in Stuttgart, Brühl und Ludwigshafen festgenommen. Mittlerweile sind sie im Gefängnis. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten, hat dem Opfer eine Notoperation das Leben gerettet. Der Mann befinde sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, gerieten das spätere Opfer und die beiden 22 Jahre alten Verdächtigen in der Gaststätte aus nichtigen Gründen in Streit. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung sollen die Männer noch im Gastraum und anschließend auf der Straße ausgetragen haben. Hierbei soll ein 29 Jahre alter Verdächtiger den Männern aus dem Lokal gefolgt sein. Anschließend soll er das Opfer mit dem Messer angegriffen und so lebensgefährlich verletzt haben. Erst durch das Eingreifen von Passanten sollen die drei Männer von ihrem Opfer abgelassen haben und geflüchtet sein.