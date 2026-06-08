Drei Männer sitzen wegen des Verdachts von Buntmetalldiebstählen in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, sollen die 24, 37 und 40 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen über einen längeren Zeitraum im Raum Mannheim und im Rhein-Neckar-Gebiet Kupfer und andere wertvolle Metalle von Baustellen und Firmengeländen gestohlen haben.

Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, im Februar auf ein Baustellengelände in der Mannheimer Schlachthofstraße eingedrungen zu sein. Dort sollen sie versucht haben, Kupferschrott aus einer Lagerhalle und von einem Metallschrotthaufen zu entwenden. Die Tat blieb jedoch im Versuchsstadium.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich Anfang Juni auf einem Firmengelände in der Heppenheimer Straße. Dort sollen die Männer versucht haben, Kupferrohre und Kupferkabel im Wert von rund 1000 Euro zu stehlen. Auch in diesem Fall wurden sie entdeckt, bevor sie die Beute abtransportieren konnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ das Amtsgericht Haftbefehle gegen die drei Tatverdächtigen. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Nach Angaben der Ermittler besteht der Verdacht, dass die Männer für weitere Diebstähle verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen dauern an.