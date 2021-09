Das Kriminalkommissariat in Mannheim ermittelt aktuell wegen gleich drei exhibitionistischer Handlungen im Stadtgebiet. Wie die Polizei mitteilt, war am Dienstag gegen 16.10 Uhr eine 63-Jährige zu Fuß im Stadtteil Seckenheim am Damm in Höhe der Neckarhäuser Felder unterwegs, als sie Geräusche, die vom Damm her kamen, wahrnahm. Als die Frau nach oben schaute, sah sie einen Mann, der onanierte. Die 63-Jährige schrie diesen an, woraufhin dieser mit einem Mountainbike in Richtung Edingen flüchtete. Es soll sich um einen 20 bis 30-jährigen bärtigen Mann mit hellen, kurzen Haaren gehandelt haben. Er soll Jeans und ein dunkles, langärmeliges Oberteil getragen haben und zirka 1,80 Meter groß sein.

Ältere und jüngere Männer

Ebenfalls am Dienstag kam es gegen 17.20 Uhr zu einem Vorfall auf der B 37, in Höhe der sogenannten Badewanne. Dort fuhr laut Polizei eine Frau gerade vom Lindenhof aus in Richtung Parkring, als sie einen Mann am Fahrbahnrand sah, der onanierte. Dieser soll 50 bis 60 Jahre alt sein, graue, schulterlange Haare haben und mit einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Um 18.30 Uhr am Dienstag fiel zudem einer 20-Jährigen bei einem Spaziergang mit ihrem Hund im Käfertaler Wald ein Mann auf, der hinter ihr lief. Als die Frau sich umdrehte, konnte sie sehen, dass der Mann sich entblößt hatte. Dieser Mann soll 16 bis 20 Jahre alt und sehr schlank sein und dunkle, glatte, etwa fünf Zentimeter lange Haare haben. Er trug eine dunkle Hose und ein gemustertes T-Shirt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlungen der Identität der drei Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefon 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.