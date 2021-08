[aktualisiert 9.25 Uhr] Gegen 8.10 Uhr sind am Sonntagmorgen nach Angaben der Polizei zwei Dixi-Toiletten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hafenstraße in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Fassade des Tankstellengebäudes über und es bestand die Gefahr, dass sie das gesamte Gebäude erfassen. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Die Tankstelle bleibt nach Auskunft der Einsatzkräfte vor Ort wahrscheinlich den ganzen Tag geschlossen. Es gab keine Verletzte. Über die Brandursache liegen der Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Die Flammen griffen auf die Rückseite des Tankstellengebäudes über. Foto: Priebe Die Flammen griffen auf die Rückseite des Tankstellengebäudes über. Foto: Priebe Die Flammen griffen auf die Rückseite des Tankstellengebäudes über. Foto: Priebe Die Flammen griffen auf die Rückseite des Tankstellengebäudes über. Foto: Priebe Die Flammen griffen auf die Rückseite des Tankstellengebäudes über. Foto: Priebe Die Flammen griffen auf die Rückseite des Tankstellengebäudes über. Foto: Priebe Foto 1 von 6