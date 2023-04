Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Surfer-Gruppe aus Malibu fing alles an. Mittlerweile säubern die Surfrider weltweit Küsten und Gewässer. Auch in Mannheim ist die Gruppe aktiv und hat am Stephanienufer kuriose und nicht ganz jugendfreie Funde gemacht.

Bierflaschen, Plastikverpackungen – und jede Menge Zigarettenstummel: Eine Säuberungsaktion am Stephanienufer fördert den unachtsam liegen gelassenen Müll von „Naturbesuchern“