Mit einem umfangreichen Digitalpakt will die Stadt die Mannheimer Schulen fit für die Zukunft machen. Für Investitionen in Infrastruktur und Technik sollen insgesamt 18,5 Millionen Euro investiert werden. Die Stadt will mögliche Fördermittel von Land und Bund dabei so weit wie möglich ausschöpfen. Auf die Stadt kämen im Idealfall noch Kosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro zu.

Dies hat der Mannheimer Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Schwerpunkte des sogenannten Digitalen Grundpakets für alle öffentlichen Schulen