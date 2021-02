Wegen Wartungsarbeiten an der Hydraulik muss die Diffenébrücke in Mannheim von Freitag bis Sonntag voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt laut Stadt für den Kfz-, Bahn- und ÖPNV-Verkehr sowie für den Fuß- und Radverkehr. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Bei der Diffenébrücke handelt es sich um eine bewegliche Brücke. Durch Austauscharbeiten an Hydraulik, Mechanik und Elektrotechnik muss die Brücke mehrfach geöffnet und geschlossen werden.