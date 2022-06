Zivilcourage hat am Dienstagmorgen ein 35-Jähriger in Mannheim bewiesen. Gegen 9 Uhr war laut Polizei ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Hund in B 3 in der Nähe des Schillerplatzes spazieren und hatte dabei seine Jacke mit Geldbeutel locker über den Arm gelehnt. Ein 16-Jähriger schnappte im Vorbeigehen zu und flüchtete. Der Zeuge nahm laut Polizei sofort die Verfolgung auf. In Höhe des Schlossgartens gelang es dem 35-Jährigen, dem Dieb den Weg abzuschneiden. Der 16-Jährigen setzte seine Flucht zwar fort, ließ aber das Diebesgut zurück. Der Fahrradfahrer händigte daraufhin dem 62-Jährigen die Wertsachen aus. Zwischenzeitlich konnte die Polizei den Jugendlichen festnehmen.