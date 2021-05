Gegen die „virenbedingte kulturelle Unterversorgung“ hat sich das Heidelberger Stadttheater eine schöne Aktion einfallen lassen: Ensemblemitglieder rufen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an, um ihnen Geschichten vorzulesen. Wir haben das Angebot ausprobiert und Schauspielerin Johanna Dähler in unser Wohnzimmer eingeladen.

Aufräumen müssen wir nicht. Es ist kein Videotelefonat geplant, niemand wird filmen, streamen, aufzeichnen. Wir brauchen nichts als unser einfaches weißes Festnetztelefon, das dieser Tage und Wochen gefragt ist wie noch nie – weil es für uns eine gute Möglichkeit darstellt, Freunden und Familienmitgliedern auf Distanz nah zu sein. Jetzt ruft Johanna Dähler bei uns an, pünktlich um 15 Uhr, wie vorher vereinbart.

Meine drei und fünf Jahre alten Kinder sind verblüfft und spontan begeistert, als die Frau mit der fröhlichen Stimme sie mit ihren Namen anspricht und fragt, was sie vorlesen soll. „Katze, liebe Katze“ vielleicht über eine Freundschaft zwischen einer Katze und einer Maus? „Tiger und Bär im Straßenverkehr“? „Das“, ruft mein Sohn Jonathan begeistert. „Immer lustig in Bullerbü“ hat keine Chance mehr. Aber das haben wir auch selbst.

Zugehört

Tiger und Bär also, die sich im Straßenverkehr zu behaupten versuchen wie unsere beiden Kinder, die ihre „Corona-Ferien“, wie die kindergartenfreie Zeit in unserer Familie heißt, unter anderem dazu nutzen, um Fahrradfahren zu üben. Erst sind sie nur auf unserer Terrasse gefahren, inzwischen haben sie ihren Aktionsradius auf die Straßen unserer Kleinstadt ausgeweitet.

Bevor Johanna Dähler loslegen kann, will meine Tochter Greta der netten Frau am Telefon unbedingt noch erzählen, dass sie ein Puppenhaus hat. „Echt?“, ruft die Schauspielerin völlig begeistert. Und dann geht es los. Geschlagene 20 Minuten lang hören die Kinder gebannt zu. Völlig fasziniert lauschen sie der Geschichte von Tiger und Bär, Fuchs, Gans und Hase, die von allen Seiten mit Riesenverkehr konfrontiert werden und nebenbei lernen, was ein „Bürgersteig“ ist – dass der Bär auf einem Bürgersteig ein Bärenbürger ist, hat Autor Janosch in dem ihm eigenen Wortwitz formuliert; erstmals erschienen ist das Buch 1990.

Nicht dazwischengeplappert

„Seid Ihr noch dabei?“, möchte Johanna Dähler zwischendurch wissen, und, ja: Das sind sie. Greta hält das Telefon fest umklammert, Jonathan hört mit leuchtenden Augen zu. Obwohl ihnen auch zu Hause ausgiebig vorgelesen wird und wir von ihrer Musikschullehrerin regelmäßig mit Liedern und Videos versorgt werden, scheinen auch sie vielleicht an dem zu leiden, was das Heidelberger Theater „virenbedingte kulturelle Unterversorgung“ nennt. Dass wir ihnen vorher eingeimpft haben, sich auf jeden Fall ruhig zu verhalten, scheint erstaunlicherweise Wirkung gezeigt zu haben. Sonst rennen und toben sie den ganzen Tag durch Haus und Garten. Es gibt gute und schlechte Tage, und an den schlechten wird viel gestritten, geschrien und auch mal geschubst.

Etwa die Hälfte des Buches liest Johanna Dähler vor, und dann erzählt sie noch ein bisschen mit uns. Dass sie selbst als Kind mit Tiger und Bär Verkehrsregeln gelernt hat. Jetzt ist sie 32. „Meine Mama ist schon 42“, ruft Greta, und am anderen Ende der Leitung hört man ein nettes Lachen. Johanna Dähler, die ein festes Engagement am Jungen Theater Heidelberg hat, erzählt von ihrem völlig veränderten Alltag ohne Aufführungen und Proben. Zwei Tage zuvor hätte sie eigentlich eine Premiere gehabt. „Es ist eine ganz neue Erfahrung und nicht einfach, damit umzugehen“, sagt sie. „Wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht.“ Es scheint fast, als würde der Schauspielerin die kleine Vorlesestunde genauso gut gefallen wie ihrem kleinen Publikum im heimischen Wohnzimmer. Und wir nehmen uns fest vor, sie irgendwann einmal auf der Bühne zu sehen.

Zur Sache:

„Bei Anruf Mord“ – der Titel des legendären Thrillers von Alfred Hitchcock hat wohl ein bisschen Pate gestanden, als sich das Heidelberger Theater einen Namen für seine Aktion ausgedacht hat. In Zeiten der geschlossenen Bühnen suchen die Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles jetzt den direkten und analogen Kontakt zum Publikum. Im Umfeld der virenbedingten kulturellen Unterversorgung bringt ein neues Format beiden Seiten zusammen – aber natürlich ohne physischen Kontakt: ein Geschichtentelefon namens „Bei Anruf Wort“. Die Akteure aus der Künstlergruppe des Schauspiels sowie des Jungen Theaters lesen live am Telefon kurze Geschichten und sprechen danach mit den Zuhörern und Zuhörerinnen darüber. „Bei Anruf Wort“ richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder ab fünf Jahren.

Und so funktioniert es: Von Montag bis Freitag zwischen 14 und 18 Uhr können sich alle, die sich nach dem schmerzlich vermissten kulturellem Austausch sehnen, unter der Telefonnummer 0172/3685838 für ein Telefon-Date anmelden und einen Termin vereinbaren. Zum vereinbarten Zeitpunkt werden sie dann von einem Ensemblemitglied angerufen und hören am Telefon eine kurze Geschichte von der Künstlerin oder dem Künstler. Im Anschluss haben sie die Gelegenheit, sich mit ihr oder ihm über das Gehörte zu unterhalten. Die ungewöhnlichen Begegnungen sind bis zum 30. April geplant. Die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr ist für Kinder und Jugendliche vorgesehen, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr sind die Erwachsenen angesprochen.

Für junge Ohren gibt es ergänzend dazu das vom Jungen Theater eingesprochene Hörbuch „Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“. Die einzelnen Kapitel lassen sich im Internet über die Internetseite des Theaters und Orchesters Heidelberg unter www.theaterheidelberg.de abrufen.