Die Kinder-Vesperkirche geht gezwungenermaßen neue Wege. Es gibt zwei Standorte und der Ablauf ist bis ins kleinste Detail an die Corona-Regeln angepasst. Ein Wermutstropfen aber bleibt.

Die Kinder-Vesperkirche findet dieses Jahr in zwei Mannheimer Stadtteilen statt: in der Jugendkirche in Waldhof und in Rheinau in einer Schule. „Die Situation benachteiligter Kinder verschärft sich durch die Pandemie deutlich. Deshalb ist die Aktion in diesem Jahr besonders wichtig“, sagt Dekan Ralph Hartmann. Das Angebot gibt es vom 30. November bis 11. Dezember.

„Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, haben es in dieser Corona-Zeit zusätzlich schwer. Darauf machen wir mit der Aktion aufmerksam und zeigen deutlich, dass wir an der Seite der Kinder und ihrer Familien sind“, betont Stadtjugendreferentin Svenja Hauseur. Gemeinsam mit Lutz Wöhrle, Leiter des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks Mannheim, plant sie mit ihrem Team seit dem Frühsommer die diesjährige Kinder-Vesperkirche.

Die Regeln im Bastelzimmer

Gemeinsam essen, basteln, spielen und Gemeinschaft erleben: An acht Tagen gehört die Kinder-Vesperkirche immer einer einzigen Schule. Die Kinder kommen nicht klassenweise, sondern schulbezogen in die Jugendkirche. Es dürfen ausschließlich angemeldete Kinder an der Aktion teilnehmen, pro Tag eine Gruppe von etwa 20. Der Ablauf sieht vor, dass die Kinder um 12.30 Uhr kommen und gemeinsam zu Mittag essen. Anschließend können sie im Altarraum spielen, wofür das Spielmobil der Stadt Mannheim Spielsachen zur Verfügung stellt. An den Tischen können die Kinder basteln. Dazu hat sich das Team mit dem Schmücken von Kerzen, dem Bemalen von Jutetaschen und dem Gestalten von Lichtertüten Beispiele ausgedacht, die für die Kinder auf Distanz machbar sind. Betreut werden die Kinder in diesem Jahr wegen Corona nicht von Schülern der Helene-Lange-Schule, sondern von Ehrenamtlichen, die Masken tragen und Abstand halten. An den zehn Tagen kommen Kinder aus drei umliegenden Schulen.

Im Stadtteil Rheinau, der erstmals ein zusätzlicher Veranstaltungsort ist, ist das Konzept anders: Die Aktion konzentriert sich dort auf eine einzige Schule und kommt zu den Kindern. Tweila Wittmann, Direktorin der Rheinau Grundschule, setzte sich für eine Zusammenarbeit ein. Das Thema, sagt Gemeindepfarrer Uwe Sulger, sei für viele Kinder auch in diesem Stadtteil Realität. Alle 16 Klassen der Rheinauschule können im Lauf von acht Tagen Gast sein. Veranstaltungsraum ist ein zum Bastelzimmer umgestaltetes Klassenzimmer sowie das jeweilige Klassenzimmer der teilnehmenden Klasse. Zunächst kommt die Schulklasse in das Bastelzimmer, wo sie Kleinigkeiten gestalten kann. Anschließend gehen die Schüler zurück in ihr Klassenzimmer, wo aufgetischt wird. Nach einer Pause, in der gelüftet und desinfiziert wird, kann das Bastelzimmer von der zweiten Klasse des Tages besucht werden.

Die Überraschungstüte

„Wir vermissen die Kinder, die wegen der Pandemie in diesem Jahr nicht teilnehmen können“, sagt Svenja Hauseur. Deshalb hat das Team eine Kinder-Vesperkirchen-Tüte entwickelt, die in die Schulen gebracht wird, die im vergangenen Jahr zu Gast waren: Nach dem Ende der Kinder-Vesperkirche fährt das Team im Zeitraum vom 14. bis 18. Dezember zu 16 Schulen und zwei Kitas. Dafür werden mehr als 3500 Tüten gepackt.