Bombenverdacht in Mannheim-Wohlgelegen: Im Laufe der Woche soll eine Baustelle am Eisenlohrplatz von Experten untersucht werden. Wie die Stadt betont, handelt es sich bislang ausdrücklich um einen Verdachtspunkt, nicht um einen tatsächlichen Fund. Sollte sich der Verdacht bestätigen und eine Entschärfung erforderlich sein, wäre eine Evakuierung der umliegenden Wohngegend nötig. Geplant wäre diese für Sonntag. Anwohner werden gebeten, sich ab Donnerstag über die städtische Homepage www.mannheim.de sowie die lokalen Medien zu informieren.

Im Zuge von bevorstehenden Maßnahmen für die Errichtung einer Kindertageseinrichtung und einer zusätzlichen Haltestelle wird es laut Stadt in diesem Bereich künftig zu weiteren Sondierungsmaßnahmen kommen, was weitere Verdachtspunkte hervorbringen könnte. In den vergangenen Wochen sind bereits drei Weltkriegsbomben am Neckar gefunden worden.