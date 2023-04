Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Diakonie unterwegs – mit dem Lastenrad für Euch auf Tour“ – unter diesem Motto ist am Diakoniepunkt Konkordien in Mannheim ein weiteres Hilfsprojekt für arme und ältere Menschen an den Start gegangen.

„Es gibt viele, die ihre Wohnung nicht verlassen können und dringend unsere Hilfe brauchen“, berichtet Petra Casper, Leiterin des Diakoniepunkts Konkordien. Mit dem